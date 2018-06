Atletico Madrid, Griezmann resta: no al Barcellona

"I miei tifosi, la mia squadra, LA MIA CASA": Antoine Griezmann annuncia ufficialmente di aver rifiutato l'offerta del Barcellona e di aver scelto di rimanere all'Atletico Madrid dove potrebbe a breve rinnovare il contratto con un accordo da circa 20 milioni di euro a stagione. La decisione è arrivata al termine di un documentario-evento su Canal 0 di Movistar, chiamato appunto "La Decision" (al quale pure Piqué e Umtiti hanno assistito, almeno secondo ciò che hanno scritto su Twitter) e che ha ricalcato ciò che a suo tempo fece LeBron James quando annunciò il suo passaggio ai Miami Heat.



Il francese ha ripercorso tutte le tappe di questi lunghi mesi, ricordando come anche i familiari gli dicessero: "Puoi rimanere guadagnando di più o andare in una squadra che ti fa vincere più titoli, è una tua scelta". Era fine aprile e Griezmann ricorda: "Vorrei vincere la Champions League, siamo arrivati due volte secondi". Interviene la moglie: "Se vinci qui entri nella storia".



A metà maggio, l'attaccante si sfoga: "Tutti mi dicono: qui ha ottenuto quel che potevi ottenere, è una decisione facile. Ma non è così: ho bisogno di tempo". Si arriva alla fine di Europa League, i tifosi cantano "Griezmann rimani". La svolta a inizio giugno, l'Atletico gli scrive: "Stiamo lavorando per rafforzare la squadra, con te possiamo vincere la Champions". Poi l'annuncio finale: "Sento di aver fatto bene".