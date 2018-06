Atletico Madrid, Griezmann: "Raggiungeremo grandi traguardi, progetto incredibile"

"Sono molto felice e convinto che realizzeremo grandi cose insieme". Antoine Griezmann parla al sito ufficiale dell'Atletico Madrid dopo il rinnovo con i colchoneros fino al 2023 (la firma è arrivata nel ritiro della Francia) nonostante la corte serrata del Barcellona (non erano mancate nemmeno le avance di Leo Messi).



"Nella scorsa stagione - aggiunge l'attaccante - ho vinto il mio primo titolo europeo con il club e ora voglio solo continuare a giocare per questa maglia puntando ad altri traguardi, sempre più importanti".



La punta riconosce lo sforzo della società negli ultimi anni: "Da quando sono arrivato al club siamo cresciuti tanto, abbiamo uno stadio nuovo di zecca che è stato elogiato da tutti. Miguel Ángel Gil mi ha raccontato le sue idee per le prossime stagioni e mi sono davvero emozionato: il progetto è incredibile".



L'aspetto ambientale ha influito molto nella scelta del 27enne: "Siamo una famiglia e questo è evidente in campo, lottiamo tutti per lo stesso obiettivo. Mi sono sempre sentito amato da tutti, ed è molto importante per me. Siamo una squadra molto unita".



Infine, un messaggio per i tifosi: "Capisco che alcuni supporter possano essersi innervositi a causa dell'incertezza della mia situazione. È logico. Ma posso solo avere parole di ringraziamento per i nostri fan, mi stanno sempre supportando e cerco di restituire quei segnali di affetto dando il massimo sul campo. Non c'è niente che mi ecciti di più di sentirli cantare la mia canzone al Wanda Metropolitano, è incredibile".