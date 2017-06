Atletico Madrid, Griezmann firma fino al 2022

La fine della stagione, dichiarazioni piuttosto nette, il blocco del mercato dell'Atletico Madrid, la retromarcia e ora la firma sul rinnovo di contratto. Dal 22 maggio al 12 giugno sono stati giorni di passione per Antoine Griezmann che solo 24 ore dopo l'ultima partita in Liga dei colchoneros aveva detto: "Sono pronto ad andarmene, voglio solo pensare a vincere titoli e questa estate deciderò cosa fare".



José Mourinho e il Manchester United si sono fiondate subito sul francese, che ha ricambiato il feeling, ma ciò che succede il primo giugno cambia molto, se non tutto: il TAS conferma la decisione della Fifa bloccando il calciomercato in entrata dell'Atletico Madrid. Griezmann allora si mette la mano sul cuore, capisce di non poter lasciare Madrid in un momento così e dichiara amore per i biancorossi: "Ora più che mai, tutti uniti con l'Atletico".



Secondo Marca, El Pais e As, è anche arrivata la firma sul nuovo contratto che legherà l'attaccante ai colchoneros fino al 2022. Terzo prolungamento in tre anni, con relativo adeguamento economico: solo una cosa non è cambiata, la clausola, che rimane di 100 milioni di euro. Con buona pace di Mou e United che, non a caso, hanno fatto una decisa virata su Morata.