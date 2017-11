Atletico Madrid, Gabi: "L'Europa League è una m..."

Per José Mourinho è stato il modo più facile per tornare in Champions League e completare un triplete in tono minore alla sua prima stagione al Manchester United. Per l'Atalanta è un orgoglio, per il Milan avrebbe dovuto rappresentare l'anticamera del grande rientro nell'Europa che conta e magari potrà essere ancora così. Per Gabi, capitano storico dell'Atletico Madrid, "l'Europa League è una m...".



Ha detto proprio così il centrocampista spagnolo, subito dopo il pari dei colchoneros contro il Qarabag che potrebbe costringerli alla retrocessione nella competizione minore, con il terzo posto dietro Roma e Chelsea. "Oggi ti direi che è una m... - ha spiegato Gabi - ma mi ha dato molto. Perciò se ci toccherà giocarla, proveremo a vincerla come sempre". Anzi, letteralmente le sue parole suonavano come "andremo a vincerla". Il riferimento è al trionfo del 2011-12, perché due stagioni prima, quando l'Atletico conquistò la sua prima Europa League, Gabi era ancora al Saragozza, mentre fu lui a sollevare il trofeo al cielo dopo la finale di Bucarest contro l'Athletic Bilbao.



"Non siamo stati in grado di battere la squadra in teoria più debole del gruppo - ha spiegato il giocatore a proposito del Qarabag -. Nessuno ha detto la parola impossibile, ma quello che più fa male è che non dipende più da noi. È una realtà crudele, ma al momento siamo fuori, le possibilità di qualificarci sono remote".