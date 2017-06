Atletico Madrid, confermato il blocco del mercato: in estate niente acquisti

Pesante tegola in casa Atletico Madrid. Il TAS di Losanna ha infatti confermato il blocco del mercato per la squadra allenata da Simeone, che nella sessione estiva di calciomercato non potrà compiere operazioni in entrata. L'Atletico avrà dunque soltanto la possibilità di far tornare alla base i giocatori attualmente in prestito (Kranevitter, Vietto, Diogo Iota) o di convincere gli obiettivi di mercato a firmare per il club ma soltanto a partire da gennaio 2018.

Nel gennaio dello scorso anno, la FIFA aveva condannato i Colchoneros (così come i cugini del Real Madrid) a una doppia sessione di mercato con il divieto di acquistare giocatori in seguito a irregolarità nell’acquisizione di giocatori minorenni. Una sanzione che in principio doveva colpire la campagna acquisti estiva del 2016 e quella invernale di quest’anno, ma poi è stata spostata alla sessione invernale 2017 e quella estiva appena cominciata.

Mercato bloccato fino a gennaio 2018 dunque, una situazione che certamente rende molto più difficile l'addio, destinazione United, di Antoine Griezmann e che potrebbe anche far tornare in bilico il futuro di Diego Simeone...