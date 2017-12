Atletico Madrid-Barcellona, lite per Griezmann

Il Barcellona rischia di mandare su tutte le furie l'Atletico Madrid e forse l'ha già fatto. Secondo Mundo Deportivo, i colchoneros intendono denunciare alla Fifa il comportamento dei blaugrana, che nei giorni scorsi hanno ammesso - tramite Amor - di aver avviato i contatti con Antoine Griezmann parlando anche di "buona sintonia" e trincerandosi ufficialmente dietro un "Puede ser" (può darsi, n.d.r.).



"È un giocatore sotto contratto con noi e per di più a lungo termine - ha detto al quotidiano catalano un portavoce dell'Atletico - Le mosse del Barcellona, tra l'altro, possono condizionare la Liga visto che le due squadre sono al primo e al secondo posto e stanno lottando per lo stesso obiettivo".



Era stato proprio Mundo Deportivo a dare per primo la notizia di un incontro tra il presidente Bartomeu e la sorella di Griezmann: il Barcellona, secondo i media spagnoli, sarebbe disposto a pagare i 100 milioni della clausola per Griezmann quest'estate e sta provando a trovare un accordo economico col giocatore.