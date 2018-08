Atletico, Kalinic punzecchia il Milan: "Felice di essere in un club che gioca in Champions"

Nikola Kalinic, nel giorno della presentazione da nuovo giocatore dell'Atletico Madrid, non le manda a dire e punge il Milan, sua ex squadra. "Sono molto felice di poter giocare in questo nuovo stadio ed essere venuto qui. Sono contento per essere arrivato in un grande club che gioca sempre la Champions e lotta per le posizioni di vertice" sottolinea in maniera 'velenosa' (nei confronti dei rossoneri) l'attaccante croato.



La forte concorrenza in avanti (tra gli altri Diego Costa e Griezmann) non sembra spaventare la punta 30enne che pare proprio riservare un'altra stoccata al Diavolo: "Darò sempre il massimo in ogni partita. Per fortuna sono con tanti grandi giocatori e con un grande allenatore”.

| Kalinic da su primera entrevista como rojiblanco.

"Estoy muy feliz por llegar al Atlético porque es un equipo grande“ #AúpaAtleti pic.twitter.com/o5UsjUK278 — Atlético de Madrid (@Atleti) August 10, 2018