Atalanta, Masiello: "La Nazionale per me rimarrà un sogno, pesa il mio passato"

A differenza dei compagni Cristante, Spinazzola e Mancini (Under 21) lui non è stato convocato in Nazionale."Credo che per me l'Italia rimarrà un sogno. "Pesa il mio passato, per questo probabilmente sono visto in modo diverso dagli altri, anche se come tutti aspiro a vestire quella maglia" confessa Andrea Masiello, alludendo al suo coinvolgimento nel Calcioscommesse, secondo quanto riporta l'Ansa.



Quanto alla stagione dell'Atalanta e alla corsa all'Europa League il centrale ha le idee chiare: "Non facciamo la corsa sulla Sampdoria, cerchiamo solo di stare sul pezzo arrivando a maggio belli freschi senza commettere errori, perché appena se ne fanno la classifica si rivoluziona. È una partita aperta, perché anche la Fiorentina non molla. Noi abbiamo avuto il merito di chiudere il ciclo prima dell'ultima pausa recuperando terreno sulle avversarie".



Sui compagni di reparto, giudizio netto: "Mancini mi ha impressionato e Gasperini gli sta tirando fuori il meglio, Caldara è pronto per giocarsi le sue chance con la Juventus e con l'Italia".