Atalanta impunita, Batshuayi furioso: "Solo buu, a chi importa?"

Michi Batshuayi la prende col sorriso, più o meno. Le faccine che pubblica su Twitter servono a stemperare i toni, ma la verità è che non ha accettato serenamente la decisione dell'Uefa di non sanzionare l'Atalanta per i presunti cori razzisti intonati dai tifosi bergamaschi al Mapei Stadium durante la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League. "Sono solo buu - ha scritto - a chi importa? È il 2018, ragazzi...". E in un altro post ha aggiunto: "Che risate, deve essere stata la mia immaginazione".



L'attaccante del Borussia Dortmund si era lamentato subito dopo la partita denunciando i buu arrivati dagli spalti. Percassi, patron dell'Atalanta, aveva chiesto scusa pur ammettendo di non averli sentiti, versione confermata dalla decisione dell'Uefa. Batshuayi aveva anche provocato: "Spero che vi divertiate a guardare il resto dell'Europa League, mentre noi andremo avanti". I tedeschi si qualificarono pareggiando a Reggio Emilia, poi però agli ottavi sono stati fatti fuori anche loro, cedendo al Salisburgo.