Atalanta, Gasperini: "Una vittoria così non era immaginabile"

"Sono contentissimo per la qualificazione, ora pensiamo al Lione e vediamo di vincere il girone. Non è detto che ci convenga arrivare al primo posto, dipende dal sorteggio". Gian Piero Gasperini è giustamente raggiante dopo il 5-1 sul campo dell'Everton che è valso il passaggio ai sedicesimi di Europa League: "Una vittoria così non era immaginabile. Abbiamo dilagato nel finale ottenendo un risultato ogni oltre previsione, ma è stata una gara combattuta".



Uno dei grandi protagonisti del match è stato Bryan Cristante, autore di una fantastica doppietta: Sono contento per lui, è un giocatore straordinario, che sta avendo un’evoluzione importante. Deve cercare di ambire a raggiungere i grandi giocatori. Riposare in nottata? No, mi sembra difficile, arriveremo in mattinata, giocheremo lunedì e ci riposeremo"