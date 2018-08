Atalanta, Gasperini: "Qualificazione aperta col Copenaghen"

Gian Piero Gasperini mostra ottimismo in vista del ritorno del playoff di Europa League contro il Copenaghen dopo lo 0-0 di Reggio Emilia di una settimana fa. Il nostro obiettivo è segnare, cosa che non c'era riuscita all'andata. Ma la qualificazione ai gironi resta aperta. Sarà una prova senza possibilità di appello, da dentro o fuori. Bisogna giocarla con gli stessi concetti e la stessa personalità di sempre, senza snaturarci e senza frenesia" ammonisce il tecnico dell'Atalanta.



"Io - prosegue Gasperini - cerco di vedere i lati positivi sia di quell'incontro sia della partita a Roma. Giovedì scorso c'è mancato il gol, contro una big italiana è stata una prestazione di spessore in un match molto tirato, peccato solo per il doppio vantaggio rimontato".



Sulla formazione e l'avversario: "Davanti le soluzioni sono quelle: Zapata, Gomez, Barrow e Cornelius. Che essendo convocato ha possibilità di giocare: ci ragioniamo su anche in termini di cambi in corso d'opera. Affrontiamo un'ottima squadra che in casa avrà un atteggiamento diverso, sappiamo quanto possa essere propositiva e offensiva".



"La squadra finora ha fatto benissimo, dalla preparazione al campionato, passando per i preliminari. Sono due mesi che lavoriamo per questo appuntamento atteso. L'Atalanta è molto diversa da due anni fa, sono rimasti tre-quattro giocatori. L'anno scorso i nuovi mi pare fossero undici-dodici, la base di questa nuova avventura. Che speriamo che da favola possa diventare un bel romanzo, una bella storia" conclude l'allenatore nerazzurro.