Atalanta, Gasperini: "Polemiche per l'11 anti-Juve? Quei giocatori con il Napoli..."

Dopo il rinvio della gara di campionato per neve (il recupero si disputerà il 14 marzo), l'Atalanta di Gasperini si prepara a sfidare la Juventus nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia dopo l'1-0 per bianconeri a Bergamo.



Il tecnico, come fatto anche da Allegri, torna però sul match non disputato allo Stadium e risponde a quanti avevano espresso dubbi e malignità per l'undici iniziale dei nerazzurri, con numerosi cambi rispetto allo schieramento tipo: "Sulle polemiche per la formazione non c'è da rispondere, domenica avrei comunque schierato giocatori della nostra rosa che è questa, molti dei quali avevano fatto bene nel quarto col Napoli".



Gasperini a Rai Sport sposta quindi l'attenzione sulla gara di domani: "Vincere sarebbe un'impresa, comunque la semifinale è già di per sé un grande risultato. Andiamo a fare un partita che può portarci ad una finale. Sarebbe fantastico. Sarà difficile, come lo è stato al San Paolo. L'Atalanta non giocava questo tipo di gare da tanto tempo e deve crederci".