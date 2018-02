Atalanta, Gasperini: "Niente turnover, è solo una partita"

L'Atalanta aspetta il Borussia Dortmund per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, Bergamo è in fibrillazione, i tifosi nerazzurri preparano un esodo di massa a Reggio Emilia, per i nerazzurri è un appuntamento con la storia, ma Giampiero Gasperini prova a raffreddare un po' il clima: "Il fatto che sia un appuntamento così importante è motivo d'orgoglio per noi, ma resta una partita di calcio e come tale va interpretata e preparata - ha detto il tecnico nella conferenza stampa della vigilia - Tutto quello che è il contorno che gira intorno a noi, di grande entusiasmo e attesa, è un momento importante per il club, ma noi dobbiamo mettere la nostra attenzione sulla partita, sull'avversario e su noi stessi".

"Il punto più alto della mia carriera? In caso di passaggio del turno sarebbe una bella cosa - ammette Gasp - per me e per Bergamo. Il risultato dell'andata ci tiene ancora dentro, l'opportunità esiste e faremo di tutto per raccoglierla. L'atteggiamento che abbiamo avuto a Dortmund è stato ottimo, il Borussia ha il risultato, noi il fattore campo: 51% loro e 49% noi, arrivare così è certamente buono".

"Non credo che il turnover sia così importante - ha continuato Gasperini - Da domenica a giovedì c'è un giorno in più, sono tutti abituati a giocare con questa frequenza. Non credo incida molto. Mi aspetto un trattamento speciale per Ilicic dopo la doppietta dell'andata, anche se la forza del Dortmund è la fase offensiva, dove sono veramente bravi. Noi dovremo fare qualche errore in meno rispetto all'andata".