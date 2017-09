Atalanta, Gasperini maestro, anche Koeman si inchina

La lezione del maestro Gasp esce fuori dai confini italiani. Non è una novità assoluta, perché nel 2009 il tecnico incantò l'Europa al debutto anche sulla panchina del Genoa, prima superando il playoff, poi battendo lo Slavia Praga a Marassi, ma i rossoblù, alla fine, furono buttati fuori dal Valencia e dal Lille nella fase a gironi. La sua Atalanta, inserita in un gruppo altrettanto proibitivo, ha travolto l'Everton e Gasperini si è preso una piccola rivincita perché l'ultima Europa conquistata sul campo (sempre al Genoa) gli era stata negata dai problemi del club e l'ultima gara di coppa da allenatore era stata la sconfitta col Trabzonspor quando guidava l'Inter, poco prima dell'esonero.



Anche Ronald Koeman, tecnico dell'Everton, si è inchinato: "Il campo non era nelle migliori condizioni per giocare a calcio - ha spiegato l'olandese -, ma l'Atalanta aveva lo stesso problema. Ci hanno fatto vedere quanta passione devi avere per vincere una partita di calcio. Devo chiedere a me stesso cosa ho sbagliato, è troppo facile criticare i giocatori o puntare il dito sugli errori della squadra. Ma credo sia stato evidente come la squadra non fosse preparata per la partita, soprattutto nel primo tempo. Sono davvero dispiaciuto per i tifosi, è un brutto momento".