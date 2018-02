Atalanta, Gasperini: "Il rigore non c'era. E il fallo di Chiellini su Caldara..."

Gian Piero Gasperini recrimina, in parte, per le decisioni arbitrali nella semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus. "Gli episodi son stati quelli, dal rigore che non c'era, al fallo ai danni di Caldara (nel primo tempo il difensore nerazzurro ha subito un duro intervento da parte di Chiellini che è stato ammonito ndr) ma i bianconeri hannoa vuto più occasioni. Sono i più forti, era dura ma li abbiamo impegnati severamente" spiega il tecnico dell'Atalanta a Rai Sport.



L'allenatore dei bergamaschi analizza quindi la prova dei singoli: "Ilicic? I difensori della Juve martellano, son durissimi da affrontare, normale trovare difficoltà. Non demoralizziamoci, abbiamo sfidato la più forte facendo un passettino in avanti. A Gomez gira tutto male, febbraio è stato maledetto, marzo sarà migliore per lui. Anzi, farà un finale strepitoso dopo questo palo".



L'unico obiettivo rimasto alla Dea è ora il campionato: "Siamo in corsa per l'Europa League, domenica sfideremo la Samp, avanti sei punti. Certo, abbiamo una gara da recuperare, sebbene sia con la Juve. Dobbiamo recuperare le energie e fare del nostro meglio nelle gare che rimangono da qui alla fine".