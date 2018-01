Atalanta, Gasperini esulta: "Un traguardo fantastico"

"È stata una prestazione straordinaria, abbiamo raggiunto un traguardo fantastico. Non so da quanto tempo l'Atalanta non arrivava in semifinale di Coppa Italia. Averlo fatto vincendo qui a Napoli rende la stagione già più corposa". Così l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo l'impresa degli azzurri al San Paolo.

"Credo che in questa partita l'Atalanta abbia meritato grazie a dei ragazzi straordinari per volontà, capacità ed evoluzione - ha aggiunto il tecnico dei nerazzurri - Anche uno come Gomez offre di anno in anno qualcosa in più. È un risultato davvero importante per noi. Domenica scorsa avevamo perso col Cagliari pur creando tantissimo, eravamo molto dispiaciuti. Ora siamo ripartiti nel modo migliore".

"È una vittoria incredibile - ha fatto eco al proprio tecnico el Papu Gomez, autore della seconda rete dell'Atalanta - È la prima volta da quando sono in Italia che arrivo alle semifinali di Coppa. Sono felice. Questo è un gruppo giovane che vuole continuare a crescere grazie ad una società forte, seria e organizzata. Così si va avanti".