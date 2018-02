Atalanta, Gasperini: "C'è grande rammarico ma siamo ancora vivi"

"C'è rammarico ma anche la sensazione di aver fatto per lunghi tratti un'ottima gara. Siamo ancora vivi, è un risultato che alla vigilia era accettabile. Dopo la partita ci lascia amareggiati per aver perso solo nel recupero. Io sono contento e molto soddisfatto: non era facile venire qui a fare questo tipo di prestazione. Alla squadra devo dire: chapeau. Su questi campi ho visto tanta gente fare figuracce, noi no". Gian Piero Gasperini commenta così la sconfitta per 3-2 dell'Atalanta a Dortmund contro il Borussia nell'andata dei sedicesimi di Europa League.



"La cosa che dispiace - spiega il tecnico nerazzurro - è di aver gettato una partita che non dovevamo perdere. La sensazione, però, è quella di poterla portare a casa anche se non sarà semplice. Abbiamo una settimana per prepararla. Dobbiamo avere pazienza, dobbiamo vincere con un gol di differenza”.



Gasperini spiega quindi il cambio Gosens-Gomez: "Stavamo subendo delle infilate da quella parte, mancavano dieci minuti, c'era la possibilità di chiudersi e tamponare quella fascia. Non ci siamo riusciti. L'unica cosa che mi fa inc... è questa, ci sono state cose buone contro una signora squadra. La rifarei 100 volte. Il Papu comunque non si discute".



Infine un retroscena su Batshuayi, autore di una doppietta: "E' forte, ce lo aveva addirittura proposto in prestito, ma poi non saprei se mai sarebbe venuto all'Atalanta".