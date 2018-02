Atalanta, Batshuayi accusa e provoca: "Buu razzisti, guardateci in tv"

L'attacco di Michy Batshuayi arriva su Twitter poco dopo la fine di Atalanta-Borussia Dortmund ed è piuttosto pesante: "Siamo nel 2018 e si sentono ancora buu razzisti sugli spalti. Davvero?". Nello stesso post l'attaccante belga, protagonista all'andata con una doppietta, rincara la dose con una provocazione: "Spero che vi divertiate a guardare il resto dell'Europa League in tv, mentre noi andiamo avanti". Eloquenti sia l'hashtag #saynotoracism (dite no al razzismo) che le emoticon delle tre scimmiette con le mani su orecchie, occhi e bocca, a mostrare incredulità.



2018 and still racists monkey noises in the stands ... really ?! hope you have fun watching the rest of @EuropaLeague on TV while we are through #SayNoToRacism #GoWatchBlackPanther