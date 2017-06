Arsenal, Wenger squalificato 4 giornate per la spinta al quarto uomo

Lo ha appena sfiorato, ma conta l'intenzione, più che la violenza in sé del gesto. Arsene Wenger paga con quattro giornate di qualifica e un'ammenda di 25mila sterline la sua reazione spropositata dopo il rigore fischiato al Burnley domenica scorsa. Mano pesante, dunque, da parte dell'FA e del resto c'era da aspettarselo.



Wenger è andato su tutte le furie durante la partita giocata all'Emirates e vinta 2-1 dall'Arsenal con un rigore al 98' trasformato da Sanchez. Il gol partita, lui, l'ha visto dal tunnel dov'era finito qualche minuto prima. Colpa di un altro penalty, stavolta contro: Wenger ha protestato a lungo con l'arbitro Moss che l'ha invitato ad abbandonare il campo, ma lui, riluttante, ha impiegato un po' di tempo prima di dirigersi negli spogliatoi. Così, dopo un diverbio con il quarto uomo Anthony Taylor l'ha leggermente spinto. Colpa grave, secondo l'FA. E per un po' il tecnico francese dovrà accomodarsi in tribuna.