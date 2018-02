Arsenal, Wenger: "Simulazione? Gli inglesi hanno imparato in fretta"

Wenger non usa mezzi termini e le sue dichiarazioni faranno certamente discutere. "Ricordo che si creavano casi tremendi quando erano gli stranieri a simulare, ora però gli inglesi hanno imparato molto in fretta, e potrebbero addirittura fare da insegnanti agli altri" afferma il tecnico dell'Arsenal a due giorni dal big match contro il Tottenham.



E proprio alcuni degli Spurs (su tutti Kane) sono stati protagonisti di contatti dubbi nella sfida con il Liverpool ad Anfield: le parole dell'allenatore francese potrebbero dunque essere rivolte proprio ai prossimi avversari. "Io non dico ai miei giocatori di simulare, affatto. Bisogna eliminare le simulazioni dalle partite" conclude Wenger.