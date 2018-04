Arsenal, Wenger: "Lascerò il club a fine stagione"

Arsene Wenger saluterà l'Arsenal dopo 22 anni sulla panchina dei Gunners. A dare l'annuncio dell'addio è stato lo stesso tecnico francese attraverso un comunicato diffuso sul sito ufficiale dei londinesi: "Dopo un'attenta riflessione e dopo le discussioni con il club, sento che è il momento giusto per me di dimettermi a fine stagione (aveva il contratto in scadenza nel 2019 ndr)".



"Sono grato - scrive l'allenatore 68enne - per aver avuto il privilegio di servire la società per tanti anni memorabili. Ho gestito la squadra con il massimo impegno e integrità. Voglio ringraziare lo staff, i giocatori, i dirigenti e i tifosi che rendono questo club così speciale. Esorto i nostri supporter a stare vicini al team per portarlo in alto, e tutti gli amanti dell'Arsenal di prendersi cura dei valori del club. Il mio amore e sostegno per sempre".



L'Arsenal è sesto in Premier League, lontanissimo dalla zona Champions League, ma ha raggiunto la semifinale di Europa League. In Inghilterra Wenger ha vinto tre campionati (1998, 2002, 2004), sette Coppe d'Inghilterra e sette Community Shield con i Gunners, venendo sconfitto nella finale di Champions dal Barcellona nel 2006. Sbarcato a Londra il 1 ottobre 1996, attualmente è il manager di maggiore anzianità nello stesso club, con 823 panchine. Nelle ultime due stagioni il tecnico alsaziano ha però dovuto subire frequenti contestazioni da parte degli stessi tifosi dei Gunners, frustrati dalla mancanza di risultati della squadra.