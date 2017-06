Arsenal, Wenger firma per 2 anni: è ufficiale

Tre Premier, 7 FA Cup, 6 Community Shield e un contratto biennale da 9 milioni di euro che ora è diventato ufficiale. Altro che "Wenger out", lo slogan diventato tanto di moda in primavera e poi rimesso nel cassetto il giorno in cui l'Arsenal ha battuto il Chelsea a Wembley regalando al tecnico francese il 16esimo trofeo in 21 anni. Lui ne ha già compiuti 67, un terzo di fatto trascorsi sulla panchina dei Gunners: i tifosi non lo amano più, lui tira dritto e pur restando fuori dalla prossima Champions, con l'ennesimo titolo si è guadagnato l'ennesimo rinnovo.



"Adoro questo club - ha detto Wenger - e non vedo l'ora di vivere il futuro. Stiamo valutando ciò che facciamo bene e come possiamo essere più forti ovunque. Questo è un forte gruppo di giocatori e con alcune aggiunte possiamo avere ancora più successo. Il campionato sarà la nostra priorità nella prossima stagione. Sono grato ai dirigenti per il supporto, fanno tutto il possibile per metterci nella condizione di vincere trofei. È ciò che tutti vogliamo e so che è ciò che i nostri fan di tutto il mondo vogliono".