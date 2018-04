Arsenal, Wenger: "Discriminato perché sto invecchiando"

Coup de gueule: in Francia l'hanno definito così, letteralmente "colpo di bocca", da tradurre a seconda del contesto. Di fatto quella di Arsene Wenger è una sorprendente lamentela tale da poter persino meritare il nome di coup de theatre. Il tecnico dell'Arsenal, continuamente nel mirino dei propri tifosi e della stampa da un po' di tempo e soprattutto in questa stagione, si sente vittima di un'ingiustizia.



"Ti concentri a fare bene per il tuo club e ignori tutto il resto - ha detto a BeIn Sport - Il fatto è che più invecchi, più diventa una discriminazione legata all'età. Potrei accettarlo se i risultati non fossero abbastanza buoni, ma considerando il continuo collegamento al tempo che hai trascorso nel club e a quanti anni hai, lo trovo un po' difficile".



Wenger, insomma, ne fa una questione di età: ha 68 anni, da 22 è all'Arsenal, da 14 non vince la Premier, l'anno scorso ha fallito la qualificazione alla Champions e rischia di ripetersi se non dovesse trionfare a maggio in Europa League, dove agli ottavi ha eliminato il Milan. "Sono così ingenuo - ha continuato - da credere che col passare del tempo la prospettiva cambi e che emergerà quello che ho fatto per il club, non tanto l'ultimo risultati o l'ultima partita che ho vinto o quanto sono stato applaudito. Sono un po' stufo di quell'abitudine moderna di occuparsi della propria immagini. Tutta la mia ho lavorato con l'idea che fosse più importante chi siamo rispetto a come sembriamo".