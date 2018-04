Arsenal, "Wenger costretto a lasciare"

Il giorno dopo il comunicato con cui l'Arsenal ha ufficializzato l'addio di Arsene Wenger a fine stagione, spunta un retroscena che rovina l'atmosfera in casa Gunners. Secondo il Sun, infatti, l'allenatore francese è stato invitato a lasciare: "O vai via oppure ti licenziamo" (anche se, visto il contratto a scadenza a giugno, non si sarebbe trattato di esonero).



Dopo 22 anni sulla panchina dei Gunners, Wenger riceverà altri 12,5 milioni di euro a titolo di vari riconoscimenti che il club ancora gli deve ma per lui si ri-aprono (ultima esperienza datata 1995 al Monaco) le porte della Ligue 1, sebbene non come allenatore. Secondo l'Equipe, infatti, il Psg (che ha già scelto Tuchel) è insoddisfatto di Antero Henrique e sta pensando proprio a Wenger come nuovo direttore sportivo.