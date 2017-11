Arsenal, otto operazioni e un anno di calvario per Cazorla

Arsenal-Ludogorets di Champions League del 29 ottobre 2016 rimane, al momento, l'ultima partita giocata da Santi Cazorla. Il centrocampista spagnolo da quel giorno ha imboccato un tunnel lungo oltre un anno a causa delle complicazioni di un infortunio al piede destro rimediato addirittura nel settembre del 2013 nell'amichevole Spagna-Cile.



Cazorla, però, ha continuato a giocare sopra al dolore fino a quando non ce l'ha più fatta e ha deciso di sottoporsi a una prima operazione chirurgica. I medici inglesi, quando hanno osservato la situazione, lo hanno avvertito: "Se riuscirai a camminare di nuovo con tuo figlio ai giardini potrai essere soddisfatto" il ricordo dello spagnolo su Marca. Quello è stato il primo di otto interventi che però non hanno risolto la situazione e lasciato la caviglia in cancrena.



Cazorla allora ha deciso di farsi curare dal dottor Sanchez a Vitoria: "Ha visto che avevo una tremenda infezione che aveva danneggiato parte del calcagno e del tendine d'Achille, avevo 8 cm di tessuto in meno" ricorda il giocatore. L'ultima operazione di ricostruzione del tendine mancante risale al 29 maggio, Cazorla spera di tornare ad allenarsi a Natale per regalarsi il campo a gennaio: "L'altro giorno una signora mi ha detto che sembravo Cazorla, gli ho detto che ero io ma non mi ha creduto". Ora spera di avere una seconda chance per far ricredere anche lei.