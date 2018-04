Arsenal-Milan, i tifosi chiedono una maglia speciale per Astori

Dopo gli inizi al San Pellegrino e al Ponte San Pietro, Davide Astori iniziò a toccare il grande calcio nelle giovanili del Milan, dove restò dal 2001 al 2006 prima dell'esordio nei professionisti. In casa rossonera si ricordano bene quel ragazzo semplice e con il sorriso e per questo la notizia del lutto ha profondamente toccato anche gli ambienti di Milanello.



Dai tifosi rossoneri arriva la proposta di ricordare Astori con una maglia speciale che tutti i giocatori del Milan dovrebbero indossare giovedì in Europa League nel match contro l'Arsenal: sotto il numero, la scritta "Astori". La proposta è di un utente su Twitter e in tanti la stanno appoggiando.

Chiediamo tutti insieme ad @acmilan di giocare con questa maglia giovedì? pic.twitter.com/7yor0xXs0K — Papà Van Basten & Co (@papavanbasten) 5 marzo 2018