Arsenal, l'Emirates Stadium invaso dai topi

Emergenza extra campo all'Arsenal. Secondo quanto riferisce il Daily Mail l'Emirates Stadium sarebbe invaso dai topi, provenienti con ogni probabilità dalla stazione ferroviaria East Coast Main Line che si trova nelle vicinanze dell'impianto.



Legioni di ratti, lo hanno rivelato le ispezioni igieniche, si troverebbero in quattro punti della struttura. Sono stati rinvenuti escrementi in diverse zone dello stadio: oltre che intorno alle tubature anche vicino ai forni, ai lavabi e agli scaffali delle cucine.



"La salute e la sicurezza dei nostri tifosi sono sempre la nostra priorità e siamo rimasti molto delusi nell’apprendere queste carenze nell’ottobre 2016. Dopo aver ricevuto il rapporto, abbiamo immediatamente implementato una serie di misure per affrontare la situazione. Siamo fiduciosi nei passi che abbiamo compiuto nell’ultimo anno e continuiamo a lavorare con esperti esterni per garantire che stiamo portando avanti le azioni giuste” ha fatto sapere un portavoce dei Gunners.