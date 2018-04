Arsenal, i tifosi: "Su Welbeck non era rigore"

Il contatto Ricardo Rodriguez-Danny Welbeck è uno di quegli episodi arbitrali che faranno discutere a lungo. Se i giornali inglesi hanno già dato il loro parere, i tifosi dell'Arsenal sono altrettanto netti: un sondaggio a caldo, promosso su Twitter dall'account ufficiale dei Gunners ieri durante la partita contro il Milan, ha dato risultati chiarissimi.



Secondo il 74% degli 11.378 voti, Jonas Eriksson non avrebbe dovuto assegnare il penalty che ha portato al pareggio degli inglesi. Solo il 26% si è dichiarato d'accordo con il fischietto svedese. Ovviamente il sondaggio era aperto a tutti, quindi anche a tifosi di altre squadre (Milan compreso), e potrebbe non rispecchiare alla perfezione il pensiero dei sostenitori dell'Arsenal ma è un'indicazione molto chiara della loro onestà sportiva. C'è chi, nei commenti, se la cava con il tipico humour inglese: "Era rigore? No. L'avrei fischiato? Certo!".