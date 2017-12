Arsenal, i compagni stufi di Sanchez

La storia tra Alexis Sanchez ed Arsenal sembra sempre più vicina alla fine, l'ultimo indizio è arrivato dal match contro il Crystal Palace vinto dai Gunners 3-2 grazie anche alla doppietta decisiva del cileno. In Inghilterra hanno fatto scalpore le immagini del 2-1 dell'Arsenal, primo dei due gol di Sanchez: in tre compagni ad esultare con lui, il resto della squadra ben lontano e diretto già a centrocampo.



Poco dopo è arrivato il 3-1, i festeggiamenti sono stati ben più espansivi e, proprio in questa occasione, l'ala ha chiesto lumi ai compagni: "Perché non avete esultato con me prima?". Dopo il match la scenetta è stata fatta notare a Wenger che se l'è cavata con un dribbling: "Io non ho visto niente".



Secondo il Daily Mail parte dello spogliatoio non ne può più di Sanchez, troppo teatrale nel modo di giocare ed esplicito nel sottolineare gli insuccessi dell'Arsenal: ecco perché è stato chiesto alla società di cederlo già a gennaio.