Arsenal, Henry al posto di Wenger? "Mi piacerebbe"

"Wenger out" presto potrebbe non essere più soltanto un hashtag. Non in questa stagione, ovvvio: non rientra nel modo di fare dell'Arsenal che dall'1 ottobre 1996 ha sempre lo stesso allenatore. La disfatta con il Manchester City nella finale di Coppa di Lega, tuttavia, ha riacceso i rumors su una svolta che i tifosi chiedono da più di due stagioni, non solo sui social network. E magari per il Milan, che sfiderà i londinesi agli ottavi di Europa League, non è una brutta notizia.



Allegri, Jardim, Simeone, Ancelotti: i nomi accostati alla panchina dei Gunners recentemente sono stati molteplici. E lo sono ancora. La novità, allora, è rappresentata dalla voce relativa al possibile arrivo di Thierry Henry, che all'Arsenal ha giocato 8 stagioni, dal 1999 al 2007 partecipando da calciatore (e da protagonista) al periodo più bello dell'era Wenger. Ora che sta studiando da allenatore, potrebbe prendere il posto del suo vecchio maestro.



"L'Arsenal è il club del mio cuore - ha detto lui -, ovviamente mi piacerebbe allenarlo, ma non è certo un mio diritto. Ho un rispetto enorme per Arsene e per ciò che ha fatto. Io sono impegnato con il Belgio (è assistente del c.t. Martinez, n.d.r.), non so se sarei pronto per l'Arsenal. Nessuno lo sa. Devo ancora imparare il lavoro. Forse un giorno sarò un buon allenatore, magari tra un anno, o tra due, ma non so dire quando. Ora sto imparando".