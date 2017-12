Arsenal, Eboué: "Mento su chi sono, non ce la faccio quasi più"

Recentemente Emmanuel Eboué aveva parlato al Mirror della sua difficile situazione, al Telegraph ha approfondito ancora di più entrando nel personale: "In poco tempo ho perso mio nonno e mio fratello e non ho ancora superato il suicidio del mio ex compagno Gohouri (trovato morto nel gennaio del 2016, ndr). Sono caduto in depressione, ho pensato anche io di farla finita ma non voglio arrendermi: i soldi non servono a nulla, con problemi come questi sei solo".



L'ex terzino continua: "La gente mi ricorda come un ragazzo divertente, dopo Gohouri è cambiato tutto. Gli amici dicevano 'sei forte, io non ce la farei' e io non dicevo niente anche se mi sentivo male. Lo psicologo mi ha detto di aprirmi, questo mi aiuta".



In tutto questo, c'è stato anche il divorzio con la moglie ("Mi ha tolto quasi tutti soldi"), il divieto di vedere i figli per sei mesi, la causa con la Premier League: "Vivo a Londra ma cerco di nascondermi, hanno un'idea di Eboué che non è quella attuale. Se sull'autobus mi chiedono 'sei davvero tu?' io nego. Mi vergogno, sono in imbarazzo. Una volta sono andato in un pub a vedere la mia ex squadra, l'Arsenal. Ero in mezzo a tanti tifosi dei Gunners e così mi sono vestito pesante con cappello e sciarpa in modo che non mi riconoscessero. Tanti pensano ancora che io giochi, e invece sto così...".



L'ivornia ora collabora con un'associazione che vuole aiutare chi è nelle sue condizioni: "Parlate, parlate e parlate. Se vi tenete tutto dentro, è come uccidersi. Seguite il mio esempio, quello che sto facendo ora".

TERIM IN SUO AIUTO

Ascoltato il grido di dolore di Eboué, Fatih Terim ha voluto aiutarlo: "In spogliatoio abbiamo sentito la notizia, faremo tutto il possibile". Per iniziare, il Galatasaray (dove l'ivoriano ha giocato dal 2011 al 2015, nelle prime due stagioni l'allenatore era proprio Terim) gli ha offerto la panchina dell'Under 14.