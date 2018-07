Arsenal, Cech mette i muscoli a 36 anni: "Cura Emery"

Un cambio di allenatore produce solitamente novità tattiche ma, nel caso dell'Arsenal, bisogna guardare anche a quelle fisiche. Dopo 22 anni di regno Wenger, i Gunners sono passati sotto la guida di Unai Emery e i primi cambiamenti si vedono soprattutto sotto il profilo degli allenamenti, almeno a giudicare la forma di Petr Cech. Il portiere, 36 anni, ha sempre avuto un fisico filiforme, aiutato dal suo metro e novantasei, ma nelle foto di questo inizio pre-stagione mostra muscoli che sul web hanno già contribuito a rinominarlo "Petr Schwarzenegger". E in Inghilterra già si scatenano le malelingue: "Si sapeva che Wenger non amava lavorare in palestra, ora tutto questo cambierà".