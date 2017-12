Arsenal, Cazorla operato per la nona volta al piede destro

Santi Cazorla indossa la maglia dell'Arsenal e guarda verso il cielo con le mani congiunte: sta pregando ed è quello che chiede di fare, evidentemente, ai suoi tifosi. L'annuncio su Twitter è accompagnato da quest'immagine eloquente, quanto le sue parole: "A causa di alcuni fastidi al tendine che mi trascinavo negli ultimi giorni, sono dovuto tornare in sala operatoria. Tocca posticipare la data di rientro in campo, conservo la speranza e la motivazione di tornare a divertirmi giocando a calcio, la mia grande passione".

Debido a unas molestias en el tendón que llevaba arrastrando los ultimos dias, he tenido que volver a pasar por el quirofano. Toca retrasar la fecha de vuelta a los terrenos de juego, mantengo la ilusión y motivación para volver a disfrutar de mi gran pasión, el futbol.#football pic.twitter.com/HpYYRd9VyQ — Santi Cazorla (@19SCazorla) 29 novembre 2017

Dramma infinito, quello di Cazorla che ha giocato la sua ultima partita il 29 ottobre 2016 in Champions contro il Ludogorets ed è stato operato già nove volte, compreso l'ultima, per un'infezione al piede destro dopo un infortunio rimediato nel 2013 in un'amichevole Spagna-Cile. Il 29 maggio gli è stato ricostruito il tendine d'Achille e sembrava la svolta, tanto che qualche settimana fa si ipotizzò un rientro in campo a Natale. Ma il dolore non è sparito e per tutto il 2017 il centrocampista dovrà abbandonare il sogno di tornare a giocare.