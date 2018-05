Arsenal, Bellerin attaccato perché vegano: "Mangiati una bistecca"

È molto forte in casa Arsenal la delusione per la mancata qualificazione alla finale di Europa League che si giocherà a Lione, i tifosi dei Gunners speravano che la lunghissima avventura in panchina di Arsene Wenger si concludesse con un trionfo, ma l'Atletico Madrid è stato superiore e quindi è il momento delle critiche.

Tra i più deludenti nella gara persa 1-0 al 'Wanda Metropolitano' c’è stato senza dubbio Héctor Bellerín, terzino spagnolo che piace molto alla Juventus, il quale è stato duramente attaccato dalla stampa e dai commentatori inglesi. Particolarmente duri gli ex calciatori Alan Brazil e Ally McCoist, che nel corso di un programma televisivo hanno collegato la negativa prestazione del difensore con le sue abitudini alimentari.

Bellerin da un anno a questa parte ha deciso di seguire una dieta vegana e i due ex calciatori ritengono che questa influisca negativamente sulle sue prestazioni: "Una bistecca cruda gli farebbe bene - ha detto Brazil - Era un ottimo giocatore, ma già è sparito. Non so cosa gli sarà successo, anzi lo so: guardate Diego Costa, pensate che si mangi un’insalata ogni domenica prima di scendere in campo? I vegani non dicono 'ciao, come stai?', la prima cosa che dicono è 'Ciao, sono vegano'".