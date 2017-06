Arsenal, avanti con Wenger: rinnova per altri due anni

Dopo oltre 20 anni sulla panchina dell'Arsenal l'addio di Arsene Wenger, pesantemente contestato dai tifosi per tutto il corso della stagione, sembrava praticamente scontato e invece a sorpresa il tecnico francese è a un passo dal firmare il prolungamento di contratto con il club inglese.

La mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League sembrava una condanna per Wenger, ma la vittoria in Fa Cup, la settima da quando allena i Gunners, ha rasserenato l'ambiente e, secondo quanto riferito dalla 'BBC', il tecnico e il club sarebbero vicinissimi a prolungare il contratto in scadenza a giugno.

Il nuovo accordo avrà la durata di due anni, fino al 2019 quindi. L'annuncio ufficiale non è ancora stato dato, ma Wenger sembra ormai prossimo alla sottoscrizione del nuovo contratto. La storia infinita del francese alla guida dei Gunners continuerà.