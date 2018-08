Argentina, Scaloni nuovo ct ad interim

Dopo l'esonero di Jorge Sampaoli a causa del brutto Mondiale 2018, l'Argentina ha scelto il nuovo ct anche se, almeno per ora, a tempo: è Lionel Scaloni ha ottenuto il ruolo ad interim per guidare la squadra nelle prossime amichevoli in preparazione alla Copa America 2019. Nello staff di Scaloni, ex terzino che ha giocato quattro stagioni alla Lazio e tre all'Atalanta ed attuale selezionatore dell'Under 17, anche Pablo Aimar e Martin Tocalli.

