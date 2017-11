Argentina, Sampaoli: "Spero presto di convocare Higuain"

Jorge Sampaoli, il ct dell'Argentina, riapre le porte della nazionale a Gonzalo Higuain. A poche ore dell'amichevole a Mosca con la Russia, Sampaoli durante la conferenza stampa ha speso parole al miele per il bomber della Juventus, definendolo tra l'altro "un attaccante top".



"Nel breve periodo la sua presenza in nazionale non era ideale né per lui, né per la Seleccion, sulla base di quanto avevamo bisogno. Ora invece, dopo la qualificazione dell'Argentina, dobbiamo tornare a guardare nella direzione di un centravanti assai importante per il futuro", ha sottolineato il ct, ricordando inoltre "gli stretti legami" che Higuain ha sul piano del gioco "con molti del gruppo della nazionale. Speriamo di avere la possibilità di convocarlo".



Sampaoli è poi tornato sull'infortunio di Mauro Icardi, che non giocherà con la Russia (nè con la Nigeria martedì, l'altra amichevole dell'Argentina): "ho ricevuto una chiamata di Mauro nella quale mi ha riferito dell'infortunio che è un pò cronico - ha detto il ct -. Il problema è che non potremo averlo in queste due partite, così come Acuna o Biglia".