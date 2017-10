Argentina, Sampaoli: "Icardi non al 100%, Dybala è il futuro"

In una notte l'Argentina si gioca la qualificazione a Russia 2018 contro la rivelazione Perù e lo farà...con Dario Benedetto in attacco ("Icardi non è al 100%, ha dei problemi fisici" ha detto Sampaoli). "Saremo al Mondiale - ha assicurato il ct nella conferenza stampa prima della partita - abbiamo le nostre chance. Ho tanta voglia di giocare questa gara, sono convinto che appena sarà finita questa saremo concentrati per quella contro l'Ecuador. Il Perù è una squadra compatta, daremo il massimo".

Fuori Icardi quindi, fuori Higuain neanche convocato e fuori anche Dybala, che non può giocare con Messi: "Paulo è il nostro futuro e lo sappiamo - ha spiegato Sampaoli - Il problema della compatibilità con Messi è legato a una posizione in campo, sono simili. Cerchiamo maggiori garanzie per questa gara". E proprio a proposito di Messi, spesso al di sotto delle sue possibilità con l'Albiceleste, il ct ha dichiarato: "Leo deve muoversi in campo come fa nel suo club, il Barcellona. Inventare una posizione o strutturare qualcosa su di lui sarebbe pazzesco. E sempre con l'idea di essere vicini alla porta. Questo è il mio lavoro. Devo far capire che Leo è vitale nei pressi dell'area". Poi la chiusa: "Non è una partita come tutte le altre, va preparata in modo speciale e giocata al massimo".