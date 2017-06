Argentina, Pratto meglio di Icardi, Higuain e Aguero per Bauza

Riavvolgiamo il nastro all'estate 2011: "Siamo sulla buona strada per concludere l'accordo. Per me è un giocatore fortissimo, vedremo se il campo mi darà ragione", a parlare è Enrico Preziosi, prossimo all'annuncio dell'arrivo di un attaccante argentino al Genoa. Stiamo parlando forse di Diego Milito? No, i tempi non coincidono, ma la nazionalità è la stessa di Lucas Pratto. Il patron del club ligure acquista il giocatore - reduce all'epoca da una buona stagione in prestito all'Universidad Catolica dal Boca Juniors - per quasi 3 milioni. L'impatto in Italia è tutt'altro che entusiasmante: i tifosi rossoblu lo ricordano più che altro per un gol decisivo allo scadere contro il Bologna, ma, esclusa quell'occasione, gli acuti restano pochi. Il "Camello" - soprannominato così per la sua corsa "ingobbita" - racimola 17 presenze, impreziosite da 3 reti - le restanti due vengono realizzate in Coppa Italia contro Nocerina e Bari - e nel febbraio 2012 viene ceduto al Velez Sarsfield. Nel gennaio successivo il trasferimento diventa a titolo definitivo e il bomber di La Plata finisce nel dimenticatoio generale.



Solo gli amanti del calcio sudamericano continuano a seguirlo con simpatia, ma quasi tutti sono certi che ormai il treno sia passato. E invece dopo stagioni da protagonista con le maglie di Velez e Atletico Mineiro, l'attaccante conquista a suon di gol la prima convocazione con l'Argentina. A concedergli la chance è Edgardo Bauza, nominato ct dopo le dimissioni del "Tata" Martino. Pratto viene accolto dai tifosi con grande diffidenza, ma nessuno di loro si sarebbe mai potuto immaginare di vederlo titolare nell'Albiceleste. Anche questa volta però Lucas stupisce tutti: prima va in gol nel 2-2 in Venezuela e poi sigla la rete del raddoppio nel 3-0 alla Colombia. Non solo: al momento della sua uscita dal campo, viene salutato da un boato, mentre il suo sostituto Higuain viene sommerso dai fischi. Il pubblico sta con Bauza: Pratto meglio del "Pipita", autore di 267 gol in carriera contro i 91 dell'ex Genoa. Il "Paton" va avanti per la sua strada: anche fuoriclasse come Aguero possono stare in panchina per 90', gioca chi è più funzionale. E Icardi? La sua convocazione ormai sembra imminente, ma per il momento la coppia titolare resta Messi-Pratto.

Matteo Palmigiano