Argentina, pausa per Messi: salterà due amichevoli

Dopo il brutto Mondiale 2018, la strada per la rinasciata dell'Argentina parte in salita: Lionel Messi non farà parte della Seleccion nelle prime partite della nuova era Scaloni, le amichevoli contro Guatemala e Colombia previste il 7 e l'11 settembre prossimi.



Sebbene la decisione ancora non sia ufficiale, i media argentini hanno anticipato che i numerosi colloqui telefonici tra ct e Pulce non hanno sortito l'effetto sperato: l'attaccante si prenderà una pausa dalla nazionale per concentrarsi sul Barcellona e ha chiesto di non essere convocato.



La decisione ha spaventato i tifosi: le negative prestazioni di Messi in Russia, gol contro la Nigeria a parte, potrebbero aver segnato Leo tanto da indurlo a ripensare al suo ruolo nell'Argentina, dove pure è capitano. Il rischio è che la decisione di uno stop temporaneo si tramuti poi in ritiro definitivo.