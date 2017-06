Argentina, nessun veto di Messi su Icardi. Ma Mascherano...

In molti pensano che alla base della mancata convocazione in Nazionale di Mauro Icardi, ci sia Diego Armando Maradona. L'ex fuoriclasse del Napoli, personaggio ancora molto ingombrante in Argentina, si è sempre schierato contro l'attaccante dell'Inter, come testimoniano le dichiarazioni pronunciate pochi giorni fa: "Non parlo dei traditori".



Eppure secondo il programma tv argentino Debate Final, il veto sull'ingresso Icardi in Nazionale, sarebbe stato voluto da Lionel Messi. Come Maradona, la stella del Barcellona avrebbe spinto per l'esclusione dell'interista a causa della vicenda che ha portato alla separazione tra Wanda Nara e Maxi Lopez. La Pulce starebbe dalla parte di Maxi, suo ex compagno al Barcellona.



La ricostruzione della televisione argentina, però, cozza con il percorso che Icardi e Messi hanno compiuto sin da piccoli: entrambi di Rosario, si sono conosciuti (e avvicinati) ai tempi del Barcellona dove la Pulce era già una stella e Maurito faceva i primi passi nella cantera blaugrana. Quindi, se veramente c'è qualche giocatore che sconsiglia il ct Bauza, potrebbe essere Javier Mascherano, lui sì amicissimo di Maxi Lopez sin dai tempi del River Plate...