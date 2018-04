Argentina, Messi: "Dybala ha ragione, difficile giocare assieme"

Nella conferenza stampa alla vigilia di Spagna-Argentina (diretta domani sera su Premium Sport HD alle 21:30), a fianco di Jorge Sampaoli c'era Lionel Messi. Il giocatore più atteso ha parlato anche di Dybala, da un lato giustificandolo e dall'altro chiudendogli le porte dell'Argentina (almeno nella formazione titolare): "Ho parlato con Paulo, quello che ha detto qualche tempo fa ("Giocare con Messi è difficile", ndr) è la verità".



Il fuoriclasse argentino continua: "Nella Juventus lui gioca nella mia stessa posizione, occupa gli stessi spazi in campo. Quando giochiamo assieme deve spostarsi in una posizione defilata sulla sinistra a cui non è abituato. È più difficile per noi ricoprire quel ruolo, a destra invece ci troviamo bene perché possiamo tagliare verso il centro e abbiamo tutto il campo".



Nessun problema, quindi, tra i due: " Io mi muovo molto poco sulla fascia sinistra, la verità è che ho capito Paulo e non c'era nulla da chiarire".