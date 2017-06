Argentina, Messi duro: "Situazione di m... Abbiamo toccato il fondo"

L'Argentina capitola a Belo Horizonte contro il Brasile e complica ulteriormente il proprio percorso verso la qualificazione al Mondiale 2018. L'Albiceleste non più permettersi di sbagliare e, proprio per questa ragione, il capitano Lionel Messi ha chiamato i suoi compagni alla reazione nel post-partita: "C'è da cambiare mentalità, perché quando la testa non gira le gambe non rispondono. Dobbiamo cambiare questa situazione di merda. Ultimamente stiamo attraversando situazioni difficili, ma superarle non dipende mai da un solo giocatore, occorre lavorare di squadra".



La stella del Barcellona ha commentato anche la prestazione: "Avevamo di fronte un rivale durissimo, difficile da affrontare. Fino al primo gol c'era equilibrio, poi il secondo ci ha punito. Non ci aspettavamo questo risultato. Ci siamo disuniti, sarebbe potuta finire peggio". Ora la nazionale di Bauza affronterà la Colombia: "Dobbiamo migliorare tantissimo. Non si può ripetere una prestazione così, perché si va fuori, anche se dipende tutto da noi. C'è da cambiare molto: non possiamo regalare punti, soprattutto in casa. Spero che i tifosi a San Juan ci aiutino: dobbiamo restare uniti".