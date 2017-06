Argentina, Maradona: "Messi un orsacchiotto, la Fifa cambi idea"

Caro Leo, ci penso io. Non sono proprio queste le parole di Diego Armando Maradona, ma il concetto è questo: proverà lui, da poco ingaggiato dalla Fifa come nuovo collaboratore, a far cambiare idea alla federcalcio mondiale sulla squalifica di Messi, fermato per 4 giornate (una già scontata contro la Bolivia) per insulti all'assistente durante la sfida col Cile.



"Leo è un ragazzo buono e calmo, con i suoi compagni di squadra è praticamente un orsacchiotto. Proprio per questo la sua reazione contro il Cile mi ha lasciato di stucco - ha detto Maradona - Le parole sono state forti, certamente, ma quattro giornate credo siano tante. Proverò a parlare con Gianni Infantino e mi auguro che la decisione possa cambiare".