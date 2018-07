Argentina, Maradona contro Zanetti: "Vuole sempre fare tutto"

Dopo il brutto Mondiale 2018, l'Argentina ha cacciato il ct Jorge Sampaoli ma non ha ancora risolto tutto i problemi interni alla Federazione che deve cercare di far ripartire il progetto dell'Albiceleste. Nei giorni scorsi Javier Zanetti, 145 presenza con la maglia dell'Argentina (secondo solo a Mascherano), si era detto disponibile ad aiutare l'Afa.



Oggi Diego Armando Maradona è andato all'attacco del vicepresidente dell'Inter: "Si offre sempre per fare tutto - le parole dell'ex 'Pibe de oro', in un'intervista al sito TyC Sports -. C'è da fare il presidente dell'Inter e lui è il primo, serve un preparatore fisico e lui vuole farlo. Serve un giocatore e si mette in panchina. Questa attitudine non mi piace".