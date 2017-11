Argentina, Maradona: "Buttano via il prestigio, voglio tornare"

Quien gano más??.. saquemos nuestras Conclusiones, yo estoy caliente porque regalan nuestro prestigio, pero los pibes no tienen la culpa. YO QUIERO VOLVER!!! Un post condiviso da Diego Maradona Oficial (@maradona) in data: 14 Nov 2017 alle ore 11:11 PST

"Quién ganò màs?".rivolge a se stesso e ai suoi followers una domanda retorica: "". La risposta, a suo modo di vedere, è nella grafica che posta insieme al messaggio: il c.t. con la più alta percentuale di successi nella recente storia dell'Argentina è proprio lui, con 18 vittorie in 24 partite.L'ex fuoriclasse del Napolidopo la sconfitta dell'Albiceleste in amichevole contro la Nigeria. A Krasnodar è finita 4-2 per gli africani e la Seleccion, che durante le qualificazioni è risultata spesso sterile davanti nonostante vanti i migliori attaccanti del mondo, stavolta ha evidenziato limiti in fase difensiva."Traiamo le conclusioni - ha scritto Maradona nel post -, ma i ragazzi non hanno colpe,". Diego ha guidato la nazionale argentina nel biennio tra il 2008 e il 2010, riuscendo a ottenere la qualificazione all'ultima giornata del girone sudamericano e arrivando ai quarti in Sudafrica, dove è stato travolto per 4-0 dalla Germania.