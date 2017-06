Argentina, malore in aereo per Messi a causa delle turbolenze

Non è davvero un momento favorevole per l'Argentina. Lionel Messi ha accusato un leggero malore durante il volo che ha portato la Nazionale a San Juan, dove martedì è in programma la partita contro la Colombia, delicata sfida valida per le qualificazioni al Mondiale del 2018. Secondo quanto riferisce il quotidiano argentino Clarin, a causa delle turbolenze in volo l'attaccante del Barcellona ha accusato vertigini e ha dovuto ricorrere all'aiuto dei medici.



Il problema non ha riguardato solo lui, ma anche altri giocatori presenti sul volo. Comunque nè Messi nè i suoi compagni sembrano in dubbio per la sfida casalinga contro la Colombia, diventata decisiva dopo il 3-0 incassato in Brasile.