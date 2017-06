Argentina, il 2-3-5 di Sampaoli come 80 anni fa!

L'Argentina non l'avrà visto come una novità perché tutto sommato la nazionale albiceleste giocava così anche 87 anni fa. Era il 1930, anno del primo Mondiale: lo vinse l'Uruguay, che poi andava in campo esattamente allo stesso modo, nel derby sudamericano in finale. Nel 2017 Jorge Sampaoli, arrivato come salvatore della patria dopo la negativa parentesi con Bauza, ripropone un sistema antico quasi come il calcio: il 2-3-5. C'è chi già storce il naso: "È solo un 4-1-4-1 mascherato!". Ma basta leggere i nomi per capire che non è esattamente così.



Nell'amichevole contro Singapore, Sampaoli ha schierato effettivamente due difensori centrali e zero terzini: Fazio e Mammana a proteggere il portiere, Biglia davanti a loro due e Salvio e Acuña mezzali. Uno fa l'esterno offensivo del Benfica, l'altro al Racing Avellaneda, in Primera. Davanti una serie di attaccanti e trequartisti: il Papu Gomez, Di Maria, Dybala e Correa li conoscono tutti, Lanzini gioca in Premier al West Ham. Si può obiettare che Sampaoli ha proposto questo sistema solo in un'amichevole contro Singapore (vincendola 6-0), ma intanto si è proiettato nel futuro tornando all'antico. E ha divertito tutti.