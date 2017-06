Argentina, Higuain squalificato: Bauza chiama Alario e non Icardi

Edgardo Bauza dà un'altra brutta botta all'orgoglio di Mauro Icardi. Con la squalifica di Gonzalo Higuain (diffidato e ammonito contro il Cile), tutti in Italia si aspettavano che il ct dell'Argentina desse finalmente un'occasione al capitano dell'Inter ma ha già annunciato chi sarà il sostituto del Pipita nel match di qualificazione mondiale contro la Bolivia: "Chiamo Alario, stiamo già contattando il suo club".



Lucas Alario, attaccante classe '92 del River Plate, ha sin qui segnato sei gol in quindici presenze, decisamente meno dei venti gol di Icardi (che, comunque, non avrebbe potuto rispondere alla chiamata vista la botta rimediata venerdì con conseguenti due giorni di riposo concessi dall'Inter) al quale risuoneranno nella testa le parole che Bauza recentemente aveva detto di lui: "Non voglio più sentir parlare di Icardi. Con lui ho già parlato e gli ho detto testualmente: quando succede qualcosa a Higuain o Pratto, ti convoco".

WANDA: "FINALE SEMPRE UGUALE SE NON CAMBIANO STORIA E PROTAGONISTI"