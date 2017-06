Argentina, Higuain si sfoga: "Critiche? Sto male per mia mamma"

Gonzalo Higuain torna in nazionale argentina dopo la delusione per la sconfitta nella finale della Coppa America del Centenario contro il Cile (quella delle lacrime e dell'addio alla Seleccion, poi rimangiato, di Messi) e deve, come sempre quando torna in patria, fare i conti con le critiche dei tifosi dell'Albiceleste, che ancora non gli perdonano i tanti errori sotto porta nella finale Mondiale contro la Germania e un paio di rigori falliti nelle ultime due edizioni della Coppa America.

"Se sono felici di insultarmi, lo facciano pure. Io sono molto contento di essere tornato - dice il Pipita in un'intervista ai microfoni di TycSports - Io non gioco a calcio per piacere a tutto il mondo. Se sono felici insultandomi, va tutto bene. Sono stato molto male, ma ora guardo avanti, ho ancora una lunga carriera e non ho mai pensato di lasciare questa squadra".

Il dispiacere più grande, ammette Higuain, è per la mamma: "Vederla stare male mi uccide. A volte le dico: 'Mamma, non voglio che tu soffra più'. Però è così: l'unica cosa che possiamo fare è andare avanti e combattere per cambiare le cose. Per questo siamo qui". "Sono un giocatore ma anche una persona - continua il Pipita - e come tutti ho diritto a vivere, certe cose fanno soffrire. La gente ha diritto ad avere delle opinioni, è libera di insultare e criticare se sono felici così, ma la mia umile opinione è che siamo persone prima che calciatori".